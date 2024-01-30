Россия стала лидером по турпотоку в Монголию

Национальный комитет статистики страны опубликовал данные о количестве туристов за 2023 год.

Россия занимает первое место среди стран, из которых в Монголию в 2023 году приезжали туристы. Число зарубежных туристов в Монголии в прошлом году составило 594 тысяч. Это на 307,7 тысячи, или в 2,1 раза, больше, чем в 2022 году. Граждане РФ составили 38,6% от общего числа иностранных туристов, значительно опередив представителей Южной Кореи и Китая.

Уточняется, что российские туристы, в отличие от других иностранцев в Монголии, любят путешествовать по стране на своих машинах, предпочитают активный отдых с семьями и небольшими группами.

Также многие граждане РФ выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. А жители российского Дальнего Востока и Сибири часто летают через Улан-Батор в Турцию и Германию.

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Одной из самых популярных форм туризма в Монголии является экотуризм и приключенческий туризм. Многие путешественники приезжают в страну, чтобы познакомиться с образом жизни кочевников и принять участие в аутентичных монгольских занятиях, таких как верховая езда на лошадях и верблюдах. Здесь можно ненадолго присоединиться к пастушьим семьям, пожить в традиционных юртах и узнать больше о местных традициях.

Монголия также славится своими природными достопримечательностями. Стоит исследовать её впечатляющие природные парки и заповедники, такие как национальный парк Гоби-Гурван-Сайхан, где можно наблюдать уникальную пустынную флору и фауну, или озеро Хубсугул, известное своими кристально чистыми водами. Для любителей горного туризма есть горные хребты Алтай и Хангай.