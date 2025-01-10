Россия укрепила позиции в списке «сильных» паспортов мира

Согласно рейтингу, сейчас россияне могут отправиться в 116 стран без оформления визы.

В 2025 году Россия укрепила свои позиции в списке стран с самыми «сильными» паспортами. Судя по данным обновленного Индекса паспортов (The Henley Passport Index), Российская Федерация поднялась с 51-ой строчки на 46-ую.

Индекс основывается на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и представляет из себя рейтинг количества мировых направлений, доступных гражданам 199 стран без оформления визы.

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На самом деле, никаких серьёзных изменений для наших туристов не произошло. Как и в прошлом году, на начало 2025 года россиянам доступен безвизовый въезд в 116 стран. В течение прошлого года наша страна меняла свою позицию в рейтинге, в один момент поднявшись до 45 строчки, а потом снова опустилась на 51.

Лучший же результат у российских загранпаспортов был зафиксирован в 2014 году – тогда они занимали в рейтинге 38 строчку. Своё нынешнее 46 место россияне делят с гражданами Турции.

Какие страны в топе? В обновленном индексе первую строчку занимает Сингапур, гражданам которого доступен безвизовый въезд в 195 стран мира; на втором месте Япония с 193 направлениями, а третью строчку с 192 доступными для поездок странами разделило сразу несколько государств: Германия, Испания, Италия, Финляндия, Франция и Южная Корея.

Замыкает список Афганистан: держатели паспортов этого государства могут отправиться без оформления визы лишь в 26 стран.