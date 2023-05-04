Россия уступила Германии лидерство по турпотоку в Анталью

Эксперты подсчитали количество туристов, приехавших на популярный турецкий курорт с начала 2023 года.
Россия заняла второе место по турпотоку в турецкую провинцию Анталья с января по апрель, по данным управления культуры и туризма провинции.
Количество туристов, посетивших курорт воздушным транспортом в период с 1 января по 30 апреля, составило 1,798 млн (плюс 48% по сравнению с прошлым годом), это лучший показатель за все время. В 2019 году Анталью за этот период посетили 1,55 млн, в 2020 – 508,7 тысяч., в 2021 – 445 тысяч., в 2022 – 1,217 млн туристов.
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Россия уступила первое место в рейтинге стран по турпотоку в Анталью. С 1 января по 30 апреля из Германии приехали 446,5 тысяч туристов, из России – 393,9 тысяч. Замыкает тройку лидеров Великобритания, откуда прибыли 201,7 тысяч путешественников. При этом за период с 1 января по 31 марта Россия лидировала в рейтинге по количеству туристов в Анталью.
За тройкой лидеров следуют Нидерланды, Польша, Израиль, Литва, Иран, Бельгия и Казахстан.
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