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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Апрельский фототурнир: Встречайте победителей!
Апрельский фототурнир: Встречайте победителей!

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Россия уступила Германии лидерство по турпотоку в Анталью

Фото: Wikimedia Commons

Эксперты подсчитали количество туристов, приехавших на популярный турецкий курорт с начала 2023 года.

Россия заняла второе место по турпотоку в турецкую провинцию Анталья с января по апрель, по данным управления культуры и туризма провинции.

Количество туристов, посетивших курорт воздушным транспортом в период с 1 января по 30 апреля, составило 1,798 млн (плюс 48% по сравнению с прошлым годом), это лучший показатель за все время. В 2019 году Анталью за этот период посетили 1,55 млн, в 2020 – 508,7 тысяч., в 2021 – 445 тысяч., в 2022 – 1,217 млн туристов.

Россия уступила первое место в рейтинге стран по турпотоку в Анталью. С 1 января по 30 апреля из Германии приехали 446,5 тысяч туристов, из России – 393,9 тысяч. Замыкает тройку лидеров Великобритания, откуда прибыли 201,7 тысяч путешественников. При этом за период с 1 января по 31 марта Россия лидировала в рейтинге по количеству туристов в Анталью. 

За тройкой лидеров следуют Нидерланды, Польша, Израиль, Литва, Иран, Бельгия и Казахстан.

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