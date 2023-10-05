Россия в сентябре заняла первое место по турпотоку на Пхукет

Следом идут китайские туристы.

Россияне в сентябре заняли первое место по числу туристов, прибывших воздушным транспортом на тайский остров Пхукет.

«Отчет о прибытии самолетом за сентябрь показал, что россияне возглавили список прибывших на Пхукет с показателями в 40,2 тысячи. За ними с небольшим отставанием следует Китай (37,3 тысячи), замыкает тройку лидеров Австралия (21,1 тысячи). В топ-5 также вошли Индия (18,9 тысями) и Малайзия (13,1 тысячи)», – следует из данных иммиграционной службы Таиланда.

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Согласно статистике иммиграционной службы, всего воздушным транспортом на Пхукет в сентябре прибыли 242,8 тысячи иностранных туристов. Еще 22,3 тысячи путешественников добирались морским путем, преимущественно это граждане Сингапура, Малайзии, Индонезии, Индии и Филиппин.

Кроме того, в сентябре иммиграционная служба Пхукета выдала девять штрафных желтых карточек, семь из которых получили иностранные туристы. В их число вошли два гражданина Великобритании, два Мьянмы и один россиянин.

В начале 2023 года иммиграционная служба Пхукета запустила систему штрафных карточек для иностранных туристов. Если иностранный турист совершил правонарушение один раз, то он получит желтую карточку. Информация будет передана в посольство страны, гражданином которой он является. При этом турист сможет продолжить отдых. За два правонарушения турист получает красную карточку, и иммиграционная служба сразу депортирует его из страны.

Затишье перед грозой. Пхукет, Таиланд. Фото: Олег Феофанов / фотохостинг rtraveler.ru