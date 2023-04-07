Россия вошла в тройку лидеров по турпотоку в Израиль в 2023 году

Впереди только США и Франция.

Россия в первом квартале 2023 года заняла третье место по числу путешественников, посетивших Израиль. Турпоток вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс» со службой на пресс-службу министерства туризма страны.

«С начала года наблюдается тенденция к восстановлению въездного туристического потока: с января по март страну посетили 916 тысяч туристов. Это на 199% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019 года», – министерство туризма Израиля.

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Больше всего туристов в первом квартале 2023 года приехали из США – 246 тысяч, это на 149% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На втором месте Франция, откуда прибыли 59,2 тысяч путешественников (плюс 74% к 2022 году, минус 17% к 2019 году). На третьем – Россия, из которой прибыли 53,5 тысяч туристов. Это на 241% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 23% меньше, чем в рекордном 2019 году.

Как отметил министр туризма Израиля Хаим Кац, положительная тенденция в сфере въездного туризма, наряду с увеличением внутреннего туризма, ведет к процветанию туротрасли и укреплению экономики.