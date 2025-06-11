Россия возобновит прямое железнодорожное сообщение с Северной Кореей

Составы по маршруту Москва-Пхеньян станут отправляться каждые две недели.

Со 2 июля вновь начнет функционировать прямое железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей — об этом сообщает Telegram-канал «Телеграмма РЖД». Составы по маршруту Москва-Пхеньян станут отправляться каждые две недели, а с 19 июня появится возможность путешествовать на поезде из Пхеньяна в Хабаровск.

Продолжительность поездки составляет восемь дней без смены вагонов, по дороге делаются остановки в крупных населенных пунктах. Выехать из Москвы можно будет 12 и 26 числа каждого месяца, из Хабаровска — 21 числа. Продажа билетов начнется за два месяца до даты отправления в железнодорожных кассах.

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Российским туристам для посещения КНДР необходимо разрешение на въезд – его обычно оформляют турагентства, организующие поездку.

В июне 2024 года сообщалось, что в Северную Корею отправился поезд с российскими туристами — впервые после четырехлетнего перерыва.