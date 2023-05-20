Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Это случится летом.

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Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлением. По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот"», – Дмитрий Чернышенко.

«Группа "Аэрофлот" с 1 июля начнет выполнять рейсы на Кубу. Это долгожданное событие для всех туристов, потому что Куба всегда являлась местом притяжения не только для туристического, но и для делового трафика», – отметил генеральный директор и председатель правления ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» Сергей Александровский.

Рейсы на Boeing 777 будет выполнять дочернее предприятие «Аэрофлота» авиакомпания «Россия». «Продажи мы откроем буквально через неделю на регулярные рейсы», – добавил Александровский.