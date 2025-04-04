Россия возобновляет авиасообщение с Абхазией

Первый рейс запланирован на 1 мая.

С 1 мая в России возобновятся регулярные рейсы в Абхазию. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко.

Кроме того, добавил он, в мае стартует электричка из Абхазии в Сириус. Дорога займет чуть более трех часов, билеты будут стоить 360 рублей. Кириенко назвал электрички «очень комфортными».

Аэропорт в Сухуме был закрыт 1993 году из-за войны с Грузией. Это был единственный гражданский аэропорт Абхазии, после его закрытия добраться из России в республику стало возможно только наземным транспортом. Реконструкция авиагавани началась в 2023 году, и в феврале 2025-го аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы, ставший первым за 30 лет.

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Аэропорт в Абхазии принял тестовый рейс из Москвы читать

Ранее сообщалось, что из Абхазии планируют запустить рейсы как минимум в семь российских городов. Ожидается, что это существенно увеличит турпоток на курорты.