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Россия возобновляет прямое авиасообщение с Кубой

Фото: Unsplash

Варадеро, Куба

Это случится уже 1 июля.

Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

По ее словам, перелеты будут осуществляться дочерней компанией «Аэрофлота» — авиакомпанией «Россия».

Еще в мае «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в Варадеро, которые начнут выполнять с 1 июля. Начиная с этого дня, самолеты начнут летать в кубинский город два раза в неделю — по четвергам и субботам. А в сентябре перевозчик планирует добавить еще один рейс — по вторникам.

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