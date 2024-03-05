Россия вышла в лидеры по турпотоку в Шри-Ланку

РФ обогнала Индию и Великобританию.

Почти 220 тысяч иностранных туристов посетили Шри-Ланку в феврале, больше всего путешественников приехали из России, следует из статистики Управления по развитию туризма (SLTDA).

Россия заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку, в феврале страну посетили 32 тысячи россиян. Второе место с небольшим отставанием заняла Индия, откуда приехали 30 тысяч туристов. Замыкает тройку лидеров Великобритания (20,6 тысячи). Далее следуют Германия (16,25 тысячи) и Китай (14,8 тысячи).

В топ-10 также вошли Франция (12,5 тысячи), Польша (6,9 тысячи), Австралия (6,26 тысячи), США (5,7 тысячи) и Нидерланды (4 тысячи).

Несмотря на рост турпотока министр общественной безопасности островного государства Тиран Аллес сообщил, что с апреля виза на Шри-Ланку снова станет для россиян платной. В ноябре прошлого года власти ввели особый въездной режим для граждан семи стран, в том числе России. В частности, Шри-Ланка отменила плату за визу как электронную, так и по прилете. Однако такой тестовый формат официально действует только до 31 марта. При этом правительство решило его не пролонгировать.

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«Срок действия пилотного проекта истекает в этом месяце. Продлевать его не планируем», – Тиран Аллес.

Уже через месяц для российских туристов будут снова актуальны прежние правила въезда: сбор за визу в размере от 50 до 60 долларов в зависимости от способа оплаты и подачи документов.