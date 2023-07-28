Россия заняла первое место по турпотоку на Мальдивы

Позади оказались Индия и Великобритания.

«Россия снова стала главным туристическим рынком для Мальдивских островов. В июне лидером по числу туристических прибытий была Индия. С января по июль архипелаг посетили 121,35 тысячи россиян, доля РФ составляет 11,8%», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтуризма Мальдивских островов.

Индия опустилась на второе место с 119,85 тысячи прибытий, доля рынка в общем иностранном турпотоке составила 11,6%. Замыкает тройку лидеров Великобритания – 86,7 тысяч и 8,4% соответственно.

В топ-10 также вошли Китай (83,8 тысячи), Германия (70,7 тысячи), Италия (67,2 тысячи), США (42,8 тысячи), Франция (31,6 тысячи), Швейцария (21,4 тысячи) и Австралия (18,8 тысячи).

Мальдивы Фото: Валерий Пенкин / фотохостинг rtraveler.ru

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Общий турпоток на Мальдивы с начала года составил более миллиона туристов, это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (909,06 тысячи).

В среднем в сутки на архипелаг прибывает чуть больше 5 тысяч человек, а средняя продолжительность отдыха составляет семь дней. По данным Минтуризма страны, с 1 по 22 июля Мальдивы посетили 101,8 тысячи путешественников. Власти рассчитывают, что к концу года общий турпоток составит 1,9 миллиона.