Россия заняла первое место в мире по турпотоку в Анталью

С начала 2023 года больше всего туристов в Анталье – из России.

Турецкая провинция Анталья за три месяца 2023 года приняла рекордные почти 800 тысяч иностранных туристов. При этом наибольшее число путешественников приехали из России, сообщает «Интерфакс».

Анталья, которая является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья, стремительно бьет рекорды в туротрасли в 2023 году. Количество туристов, посетивших город воздушным транспортом в период с 1 января по 31 марта, составило 797,9 тыс. Этот результат вошел в историю туризма провинции как лучший старт всех времен.

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Во время пандемии за аналогичный период 2021 года турпоток составил всего 266,8 тысяч, а в 2022 году – 515,3 тысяч.

Согласно статистике, первое место по числу отдохнувших в Анталье туристов заняли россияне.

С января по март из РФ приехали 213,1 тысяча туристов, их доля в общем турпотоке – почти 31%. Второе место у Германии (169,3 тысяч), замыкает тройку лидеров Великобритания (88,6 тысяч). В марте Анталью посетили 347,6 тысяч иностранных туристов, это также наилучший результат по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.