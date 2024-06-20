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Россия подписала соглашение о воздушном сообщении с Танзанией

Фото: Unsplash

Занзибар, Танзания

Об этом сообщили в Минтрансе.

Россия подписала соглашение о воздушном сообщении с Танзанией. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.

Власти обеих стран договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ICAO.

— В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков, — отметили в Минтрансе.

Танзания — одна из самых популярных стран в Восточной Африке. Считается, что здесь лучшее сафари на континенте. На территории Танзании находятся всемирно известные национальные парки Серенгети, Нгоронгоро, Килиманджаро, озера Виктория и Танганьики. Обычно туристы приезжают в страну, чтобы отдохнуть на Занзибаре, знаменитом пляжами с белыми песком и теплым Индийским океаном.

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