Об этом сообщили в Минтрансе.
Россия подписала соглашение о воздушном сообщении с Танзанией. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.
Власти обеих стран договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ICAO.
— В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков, — отметили в Минтрансе.
Танзания — одна из самых популярных стран в Восточной Африке. Считается, что здесь лучшее сафари на континенте. На территории Танзании находятся всемирно известные национальные парки Серенгети, Нгоронгоро, Килиманджаро, озера Виктория и Танганьики. Обычно туристы приезжают в страну, чтобы отдохнуть на Занзибаре, знаменитом пляжами с белыми песком и теплым Индийским океаном.
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