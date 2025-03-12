Россия запустит безвизовый режим с Мьянмой

Его планируют заключить в течение двух месяцев.

Россия и Мьянма запустят безвизовый режим. Об этом заявил «Известиям» глава МИД республики Тан Свей.

По его словам, страны планируют заключить двустороннее соглашение о запуске безвиза уже этой весной, в течение одного-двух месяцев. Авиакомпании собираются запустить прямые рейсы из Москвы уже в 2025 году. Дипломат отметил, разрешение от российской столицы уже получено.

Свей напомнил, что прямое авиасообщение между вторым по величине городом Мьянмы Мандалаем и Новосибирском действует с 2023 года.

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Мьянма (прежнее название – Бирма) – государство в Юго-Восточной Азии. Это большая страна: по площади она в два раза больше Франции. Граничит на востоке с Таиландом и Лаосом, на западе – с Бангладеш, на севере – с Индией и Китаем. Южные и западные побережья омывают воды Бенгальского залива Индийского океана и Андаманского моря. Туристы приезжают в Мьянму, чтобы познакомиться с культурой, побывать в древних пагодах и отдохнуть на пляжах. При этом организованных туров операторы практически не предлагают, путешественники обычно отправляются в страну самостоятельно.