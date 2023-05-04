Россиян арестовали на Бали за непристойное поведение в храме

Они позировали и танцевали в храме Пенгубенган (Бесаких).

Сотрудники иммиграционной службы Бали арестовали трех граждан из России за то, что они – предположительно – танцевали и позировали в неподобающем виде в храме Пенгубенган в религиозном комплексе Бесаких, который местные жители считают священным.

Две женщины возрастом 35 лет и 37-летний мужчина были задержаны 1 мая. В настоящее время они находятся в Иммиграционном офисе для дальнейшего расследования и ожидают результатов согласования с руководством храма Бесаких.

Храм Пенгубенган является частью храмового комплекса Бесаких, который является крупнейшим храмовым комплексом на Острове Бога и расположен у подножия горы Агунг. Храм играет центральную роль в ряде важных церемоний на Бали, в том числе имеет значение и для альпинистов, поднимающихся на гору Агунг. Его расположение является самым высоким среди других храмов, поэтому туристы могут любоваться прекрасным видом на остров с высоты.

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Ранее иммиграционная служба Денпасара арестовала и депортировала гражданина России за фото в обнаженном виде в районе храма в Регентстве Табанан.

C тех пор, как на Бали снова потянулись туристы после пандемии COVID-19 в мае-декабре 2022 года, иммиграционная служба Бали депортировала 194 иностранца. Три самых распространенных нарушения, совершаемых иностранными гражданами на острове, – это превышение разрешенного срока вида на жительство, нарушение правовых норм и неправомерное использование вида на жительство.