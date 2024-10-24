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Россиян больше не пустят на Мальдивы с вейпом

Фото: Ishan @seefromthesky / Unsplash

Мальдивы

Власти запретили ввоз и использование всех типов устройства для вейпинга. Запрет коснется как жителей страны, так и туристов.

Путешественники из России больше не смогут «вейпить» на Мальдивских островах. Запрет на импорт электронных сигарет и их частей вступит в силу с 15 ноября и коснётся всех прибывающих в государство туристов. 

Министр безопасности республики Али Ихсан объявил на пресс-конференции, что любой турист, попытавшийся провезти устройства для вейпинга на Мальдивы после указанной даты, будет остановлен на границе.

Начиная с 15 декабря на Мальдивах также полностью запретят использование, хранение, производство, продажу, рекламу и бесплатное распространение устройств для вейпинга.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / Unsplash
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Власти уточняют, что запрет является попыткой пресечь культуру вейпинга, которая набирает обороты в исламской стране среди молодежи. В государстве опасаются, что подростки могут воспользоваться электронными сигаретами для употребления запрещённых веществ.  

Помимо новой инициативы, на Мальдивах уже действует «сухой закон» – в страну нельзя провозить алкоголь, а также распивать алкогольные напитки в общественных местах, за исключением ресторанов на курортах, имеющих отдельную лицензию.

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