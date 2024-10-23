Россиян хотят обязать доплачивать за зарубежные туры

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) выступил с предложением о создании государственного фонда — сборы для него будут взиматься с покупателей туров за рубеж.

Подобный фонд станет аналогом экспортной пошлины на выездной туризм, а дивиденды от уплаченных средств могут быть направлены на развитие внутреннего туризма, предлагает президент РСТ Илья Уманский. Его слова приводит «Интерфакс».

Уманский считает, что существующие механизмы финансовых гарантий туроператоров неэффективны. Например, в связи с действующим законодательством туроператоры не могут получить процент от размещения денежных средств в фонде персональной ответственности (он был сформирован туроператорами по выездному туризму), хотя объем денежных средств в его наличии приближается к 3,5 миллиардам рублей. При этом страховые компании отказываются от страхования ответственности туроператоров по выездному туризму.

«Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», – поясняет Уманский.

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«Гарантии перед туристами в этом случае должно взять на себя государство, а дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, например, на проект „Пять морей и озеро Байкал“».

По словам эксперта, подобный инструмент может помочь в развитии внутреннего туризма и обеспечит защиту прав потребителей. Президент РСТ напомнил, что по опыту прошлых лет, в случае банкротства туроператоров, путешественники могли рассчитывать на возмещение не более чем 30% от стоимости тура.

Напомним, что с 1 января 2025 года, муниципальные власти получат право вводить туристический налог на проживание в гостиницах, который будет поэтапно увеличиваться вплоть до 5% от стоимости размещения к 2029 году. Минимальный налог в сутки будет составлять 100 рублей, но в РСТ посчитали условия нецелесообразными и попросили пересмотреть условия минимальной ставки.