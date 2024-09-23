Россиян не пустили в Южную Корею и заперли на пароме на несколько дней

Паром с туристами прибыл в порт города Тонхэ из Владивостока.

Несколько десятков путешественников из России оказались заперты в каютах из-за отказа миграционных властей Южной Кореи пустить их в страну, несмотря на наличие электронных разрешений, сообщили в ТАСС.

Представители российской дипломатической миссии в Сеуле рассказали изданию, что сейчас устанавливают контакт с местными органами власти и выясняют обстоятельства произошедшего.

С юридической точки зрения действия властей являются законными – между нашими странами существует двустороннее соглашение о безвизовом режиме, но Республика Корея имеет право отказать гражданам России во въезде без объяснения причин. Наличие электронного разрешения K-ETA не гарантирует того, что служба контроля пропустит вас в страну — окончательное решение остаётся за должностным лицом.

Один из запертых путешественников поделился с дальневосточным порталом VL, что причину отказа им не пояснили и заперли в тесных каютах дожидаться обратного рейса. Южнокорейская сторона обеспечивает несостоявшихся туристов питанием, но выходить гулять путешественникам можно лишь раз в день на 10 минут. В таком режиме им предстоит прожить ещё около четырех дней, пока корабль не отправится назад в Россию.

Мужчина сказал, что не знает, «к чему могли придраться» южнокорейские власти, но отметил, что большинство россиян, которым отказали во въезде, являются мусульманами. Также не пустили представителей Узбекистана и Таджикистана, рассказал он.

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Востоковед и специалист по Корее из университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий отметил, что есть вероятность, что туристов могли заподозрить во вранье – например, они указали в разрешении на въезд, что едут в страну с туристическими целями, а миграционная служба решила, что они прибыли в страну с целью учёбы или работы.

«Судя по тому, что я увидел, какие бумаги им вручили, там идет ссылка на положение корейского законодательства, что настоящая цель въезда не совпадает с заявленной. Я специально посмотрел официальный сайт с южнокорейским законодательством – там нет никаких подзаконных актов, это расшифровывающих, то есть, видимо, по какой-то причине миграционная служба решила, что эти люди приехали сюда заниматься чем-то, что им не позволяет виза», — рассказал эксперт.

Это уже не первый случай, когда пассажирам парома той же компании Duwon отказывают во въезде – недавно так же в страну не пустили 14 туристов.