Россиян отговаривают от путешествий в Узбекистан летом

В Ассоциации туроператоров России отметили, что лучшим сезоном для посещения государства Средней Азии остается весна или осень.

Российским путешественникам стоит воздержаться от поездок в Узбекистан в летнее время, предупредила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По словам эксперта, в это время в стране начинается экстремальная жара. Несмотря на то, что Узбекистан сам по себе является очаровательным направлением, высокие температуры могут стать настоящим испытанием для российских туристов. Уже в майские праздники температура в Ташкенте поднимется до +36°C. Летом в стране традиционно наблюдается сухой и жаркий климат, а показатели термометра не падают ниже +30°C.

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По словам Ломидзе, лучшим временем для посещения республики остается весна и осень. В это время температура становится более умеренной и комфортной для северных путешественников. Туристам рекомендуют отправиться в Ташкент ради городских экскурсий, а для получения более аутентичного опыта посетить Самарканд, Хиву или Бухару.