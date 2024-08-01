Россиян отказались пускать на рейс в Грузию

Авиакомпания Qatar Airways не допустила путешественников до рейса следовавшего из Катара в Грузию из-за отсутствия страховки.

Туристы из России, проводившие отпуск в Катаре, решили продолжить свой отдых в Грузии, но были не допущены на рейс, отправляющийся из ближневосточной страны, сообщает портал Profi.Travel.

Сотрудники национальной авиакомпании Qatar Airways не допустили туристов на рейс, сославшись на отсутствие у россиян медицинской страховки на период пребывания в Грузии, хотя подобное требование у самой грузинской стороны сейчас отсутсвует. Уточняется, что страховка на весь срок пребывания в Катаре у туристов была.

В авиакомпании предложили вылетающим купить страховку прямо на месте, поделившись с ними ссылкой, где можно приобрести полис. Однако оплата не проходила, и россиянам было отказано в допуске на рейс.

В компании Georgia Travel пояснили порталу, что отказ авиаперевозчика безоснователен.

«Обязательную страховку для туристов, въезжающих в Грузию, перенесли на 2026 год.Соответственно, отказ в перелете не имеет законных оснований», – рассказали представители Georgia Travel.

«Но посадкой на рейс в Катаре занимаются представители авиакомпании, сотрудники аэропорта вылета и пограничной службы. К их квалификации и компетентности грузинская сторона отношения не имеет».

Реклама

Фото: Bruno Hotz / Flickr

В результате россиянам пришлось продлить своё пребывание в арабской стране и покупать новые авиабилеты, что принесло значительные убытки. Теперь они планируют подать жалобу к авиакомпании. В Qatar Airways пояснили, что сотрудники проверяют документы перед полетом согласно списку.

По словам генерального директора российского представительства Travel Bee Georgia Анастасии Руденко, сотрудники авиакомпании просто совершили ошибку, не отследив изменения в правилах въезда в страну.

«Отсутствие медицинской страховки для въезда в Грузию совершенно точно не является основанием для отказа с 31 мая», – подтвердила Руденко.

Эксперты советуют в случае необоснованного отказа в допуске на рейс обращаться в представительство авиакомпании в России, в данном случае в Qatar Airways в РФ. Для этого нужно отправить заказное письмо на имя компании, прикрепив документы, подтверждающие отказ в посадке и чеки на затраты. Также туристы могут подать иск в ближайший суд в своей стране – в такой ситуации судиться в России будет выгоднее, чем предъявлять жалобу по юридическому адресу авиакомпании в Катаре, поясняют юристы.

Ранее россиянку не пустили на рейс авиакомпании Pegasus Airlines вместе с кошкой по причине отсутствия перевода документов животного на русский язык, несмотря на то, что на сайте авиакомпании такого требования не стояло.