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Россиян перестали пускать в Финляндию на велосипедах

Фото: Wikimedia Commons

В финской Погранохране объяснили это ростом числа прибывающих в страну россиян с не отвечающими требованиям документами.

Дежурный сотрудник пограничной охраны контрольно-пропускного пункта Ваалимаа сообщил, что с 9 ноября через КПП, расположенные в юго-восточной Финляндии, был запрещен въезд из России на велосипедах. В частности, об этом стало известно на КПП «Иматра» (многосторонний автомобильный пункт пропуска «Светогорск»), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и «Ваалимаа» (МАПП «Торфяновка»). Это автомобильные пункты – то есть пройти их пешком нельзя. 

По словам командующего Пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковника Юкки Луккари, это решение было принято в связи с ростом числа людей, прибывающих на территорию государства с не отвечающими требованиям документами, – проще говоря, нелегалов. 

«За последнюю неделю было около 30 случаев. Это явно растущая тенденция», – сказал он, подчеркнув, что ситуация на границе в целом спокойная, а число несанкционированных пересечений не изменилось.

Также он добавил, что в некоторых случаях велосипеды не отвечали ещё и техническим требованиям – например, у них отсутствовали специальные фонари, кроме того, некоторые люди были без шлемов.

Позже российское Северо-Западное таможенное управление подтвердило, что финская сторона ограничила въезд в страну из России на велосипедах. На одном из КПП на границе с Финляндией в Ленинградской области подтвердили, что за выходные зарубежные пограничники не пропустили через границу несколько человек на велосипедах.

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