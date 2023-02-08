Россиян попросили пока не ездить в Турцию

Туристов призвали воздержаться от полетов в центральную и южную части страны.

В МИР РФ россиян попросили воздержаться от поездок в ряд регионов Турции из-за землетрясения. Речь идет о центральной и южной частях страны, отмечается в Telegram-канале консульского департамента министерства.

«В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп», — говорится в сообщении.

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Для организованных туристов, уже находящихся в Турции, открыта горячая линия ассоциации «Турпомощь», где им в случае необходимости будет оказана экстренная помощь. Россияне, которые путешествуют самостоятельно, могут обращаться в ситуационно-кризисный центр МИД России.

8 февраля стало известно, что во время землетрясения в Турции пострадали несколько российских семей. Одна из них оказалась под завалами жилого дома в городе Хатай. По словам знакомых семьи, Аталай и Ирина Эрйетли с двумя детьми, которым 2,5 и 4 года, в момент землетрясения находились в квартире на первом этаже. Вместе с ними были родители Аталая, но они смогли выбраться — помог старший сын. Сейчас пожилые люди находятся в больнице с переломами, а их дети и внуки уже двое суток заблокированы под завалами без воды и еды.

Спасатели, которые используют тепловизоры для поиска выживших, отмечают, что семья Эрйетли еще жива, но без специального подъемного крана разобрать завалы не получается.

«Мы звонили в МЧС, нам сказали, что семья занесена в список ожидающих помощи. Пока в тот район еще не доехала ни одна профессиональная бригада. Хотя Хатай — это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре, — рассказали друзья супружеской пары.

Еще одна семья россиян, отдыхавших в городе Анталья, оказалась заперта на разрушенной заправке. На помощь им пока никто не приходит, поскольку спасатели задействованы на тех участках, которые пострадали сильнее.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 балла. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли более 9 000 человек, пострадали более 20 000 человек, среди них есть россияне. В Сирии, где тоже были зафиксированы толчки, погибли более 800 человек.