Россиян предостерегли от поездок в Афганистан

В МИД РФ советуют воздержаться от посещения страны – это может быть опасно для жизни.

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам РФ воздерживаться от посещения Афганистана с личными, в том числе туристическими, целями.

Согласно имеющейся информации, 17 мая в результате вооруженного нападения на рынке в афганском городе Бамиан были застрелены три человека (граждане Испании), еще четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжелые ранения.

В связи с этим на сайте внешнеполитического ведомства России появилось официальное сообщение:

В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане. <...> На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями.

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Известно, что ни одна из афганских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся, но в связи с инцидентом местные власти уже арестовали нескольких человек. Бамиан, где произошла трагедия, является живописным местом и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, из-за чего привлекает внимание туристов из-за рубежа.