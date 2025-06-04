В основном им болеют маленькие дети.

Россиян предупредили о вспышке вируса Коксаки в Турции. С ним уже столкнулись многие отдыхающие туристы, сообщил журналистам академик РАН Геннадий Онищенко.

«Несмотря на начало сезона отпусков, наши туристы в Турции уже заразились вирусом Коксаки. Это вирусное заболевание передается через воду, пищу и грязные руки», — отметил он на брифинге, посвященном опасным заболеваниям во время летнего отдыха.

Туристы рассказали SHOT, что в основном в Турции заражаются дети. При этом родители не сразу распознают вирус и путают его с аллергией на воду или укусами насекомых. Малыши жалуются на сильный зуд, который невозможно снять лекарствами.

Что такое вирус Коксаки? Вирус Коксаки — это один из представителей большого семейства энтеровирусов, который может проявляться лихорадкой, головной и мышечной болью, болью в горле, тошнотой и дискомфортом в животе. Основные меры профилактики включают соблюдение гигиены, правильную обработку продуктов и укрепление иммунитета.

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Как объясняет инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина, вирус передается разными путями. Основной — фекально-оральный: через грязные руки, воду, пищу, поверхности. Возможна и воздушно-капельная передача — вирус часто размножается в ротоглотке. Он хорошо сохраняется: при температуре 30–35 °C живет до трех часов, в воде — до двух месяцев. Поэтому чаще всего заражение происходит в бассейнах, аквапарках, на детских площадках и в других местах, где много контактов.

Вера Сережина врач-инфекционист Проявления обычно похожи на ОРВИ: температура до 40, сыпь, боль в горле, конъюнктивит, диарея. У взрослых болезнь иногда проходит быстро и почти незаметно, но они все равно заразны. У детей заболевание протекает тяжелее — могут развиться миокардит, энцефалит, воспаление мозговых оболочек.

При появлении симптомов нужно провести ПЦР-диагностику: берут мазок из ротоглотки на РНК энтеровируса, что позволяет определить тип возбудителя, в том числе Коксаки. Это самый быстрый тип диагностики — за одни сутки. Если результат положительный — пациента изолируют, вызывают врача, наблюдают за состоянием и назначают противовирусное лечение. Обычно заболевание успешно лечится.