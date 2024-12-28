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№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Россиян пригласили на пакистанский курорт в Гималаях

Россиян пригласили на пакистанский курорт в Гималаях

Курорт Скарду (Пакистан)

Локацию Скарду назвали одним из красивейших направлений для туризма в стране.

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари предложил россиянам посетить курорт Скарду на севере страны. Он подчеркнул, что недавно открытый курорт в Гималаях является одним из красивейших туристических направлений в Пакистане, несмотря на репутацию одной из наиболее опасных стран мира.

Легари выразил уверенность, что налаживание авиасообщения и возможности для финансовых расчетов откроют новые перспективы для российских туристов, особенно в зимний период. Министр назвал Пакистан настоящим раем и указал на множество других привлекательных мест для путешествий, таких как береговые линии и пустыни с уникальной природой.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что туроператоры Пакистана захотели увеличить число туристов из России.

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