Россиян пригласили на пакистанский курорт в Гималаях

Локацию Скарду назвали одним из красивейших направлений для туризма в стране.

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари предложил россиянам посетить курорт Скарду на севере страны. Он подчеркнул, что недавно открытый курорт в Гималаях является одним из красивейших туристических направлений в Пакистане, несмотря на репутацию одной из наиболее опасных стран мира.

Легари выразил уверенность, что налаживание авиасообщения и возможности для финансовых расчетов откроют новые перспективы для российских туристов, особенно в зимний период. Министр назвал Пакистан настоящим раем и указал на множество других привлекательных мест для путешествий, таких как береговые линии и пустыни с уникальной природой.

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Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что туроператоры Пакистана захотели увеличить число туристов из России.