Россиян призвали быть осторожными при планировании поездок в Мексику

Российским туристам стали чаще отказывать во въезде в страну.

Российским туристам необходимо учитывать риски, планируя поездки в Мексику — об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Так она прокомментировала участившиеся случаи отказов россиянам во въезде в страну.

Захарова отметила, что власти Мексики в последнее время не ужесточали миграционное законодательство. Однако служба безопасности страны и авиакомпании могут отказать путешественникам в пересечении границы при появлении любых подозрений — даже соблюдение всех правил въезда не является гарантией допуска в страну.

«В контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве настаиваем на необходимости принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — подчеркнула Захарова.

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Авиакомпания Turkish Airlines в последнее время стала отказывать российским туристам в перелетах в Латинскую Америку. Решить эту проблему пытаются власти России, Турции и Мексики.

Ранее сообщалось, что Россия планирует отменить туристические визы с пятью странами. Российские власти рассчитывают на «безвиз» с Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией уже в 2024 году.