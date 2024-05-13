Российским туристам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Российским туристам необходимо учитывать риски, планируя поездки в Мексику — об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Так она прокомментировала участившиеся случаи отказов россиянам во въезде в страну.
Захарова отметила, что власти Мексики в последнее время не ужесточали миграционное законодательство. Однако служба безопасности страны и авиакомпании могут отказать путешественникам в пересечении границы при появлении любых подозрений — даже соблюдение всех правил въезда не является гарантией допуска в страну.
«В контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве настаиваем на необходимости принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — подчеркнула Захарова.
Авиакомпания Turkish Airlines в последнее время стала отказывать российским туристам в перелетах в Латинскую Америку. Решить эту проблему пытаются власти России, Турции и Мексики.
Ранее сообщалось, что Россия планирует отменить туристические визы с пятью странами. Российские власти рассчитывают на «безвиз» с Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией уже в 2024 году.
Читайте также
Россиян призвали быть осторожными при планировании поездок в Мексику
Путешествие в Санкт-Петербург: как спланировать идеальный маршрут
NordStar обвинила агрегаторы в продаже билетов на несуществующие рейсы
Власти и экстремальные туристические маршруты: готовится новый закон и штрафы
Переход российско-абхазской границы сделают проще