Россиян с пятилетними паспортами пустят во Францию с визами, выданными до 3 мая

Ранее визовый центр Франции прекратил прием небиометрических загранпаспортов.

После объявления визового центра Франции в Москве об отказе принимать заявителей с пятилетними загранпаспортами без биометрических данных, российские туристы с уже полученными визами начали переживать по поводу предстоящих поездок.

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Сначала в визовом центре уточнили, что заявления всех россиян с небиометрическими паспортами будут рассмотрены, если они подали документ на визу до 23 апреля. Новое разъяснение на сайте визового центра VMS гласит, что россиян с пятилетними паспортами пустят в страну, если их визы были получены до 3 мая. Соответствующее распоряжение было отправлено французским пограничникам. Правило не распространяется на детей в возрасте до 15 лет.

Борьба с «пятилетними» паспортами продолжается и среди других стран-членов ЕС: взрослые россияне со «старыми» загранниками (за исключением держателей ВНЖ) больше не могут въехать в Чехию и Эстонию.