Россиян все чаще не выпускают за границу из-за букв «е» и «ё» в паспорте

Один из последних случаев произошел буквально на днях.

Россиянка Мария Деденёва не смогла вылететь из Москвы на отдых в Турцию, так как сотрудники пограничного контроля в аэропорту Внуково отказали ей в выезде.

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В интервью телеграм-каналу «Осторожно, Москва» девушка объяснила, что в загранпаспорте её фамилия была указана как Деденева, тогда как в системе миграционного учета значилась как Деденёва.



Из-за этого несоответствия, паспорт был признан недействительным и изъят. Мария также упомянула, что перед ней аналогичная ситуация произошла с семьей из пяти человек, у троих из которых аннулировали паспорта из-за неправильного отчества Семёнович.



Она рассказала, что в прошлом году оформила документ в МФЦ «Лианозово». Теперь девушка планирует подать заявление на новый загранпаспорт и одновременно попробует потребовать у туроператора возврат средств за путевку.



Это далеко не первый случай, когда туристов не пускают за границу из-за буквы в паспорте.



В чем причина? После введения в действие Указа Президента РФ № 889 от 22.11.2023 и принятия Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» у некоторых людей, действительно, возникли сложности с пересечением границы из-за разногласий в заграничных документах. В пунктах контроля стали проводить более тщательные проверки документов, что приводит к проблемам.