Россиян взяли в плен во время тура в Африку

В первом случае они всего лишь хотели снять квартиру, во втором — вызвали секс-работниц.

Несколько россиян попали в плен во время поездок в Кению. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Посольство России.

Дипломатам известно как минимум о двух случаях похищения туристов и требованиях выкупа. В первом из них несколько молодых людей хотели снять жилье в городе Момбаса. Когда они приехали в дом, хозяин запер их и потребовал денег за освобождение. Россиянам удалось обратиться в полицию — бандитов задержали и арестовали.

Во втором российские путешественники вызвали секс-работниц. Под утро у них возникли разногласия по поводу стоимости — сначала девушки согласились на 100 долларов за ночь, потом оказалось, что эти деньги хотела каждая. В итоге они вызвали сутенеров, и те держали туристов взаперти в доме, пока не получили вознаграждение.

Россиян призвали быть осторожнее при аренде жилья и пользовании интимными услугами. Местные жители пояснили, что такие ситуации часто возникают из-за трудностей перевода, когда секс-работница и клиент попросту не понимают друг друга. И девушки в итоге вызывают «подмогу».

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