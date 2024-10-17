Россиянам дали советы по получению шенгена до Нового года

Быстрее всех заявления на визы обрабатывает Греция.

Реклама

Для того, чтобы успеть получить шенген до Нового года, документы стоит подавать как можно раньше — об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это даст возможность успеть получить визу во Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.

Согласно данным АТОР, в настоящее время визы из консульств этих стран обычно оформляются за 3-4 недели. По словам АТОР, Греция быстрее всех обрабатывает заявления на получение шенгена. Однако она требует от туристов строгого соблюдения всех необходимых документов.

При получении итальянской визы могут возникнуть сложности: несмотря на дружественное отношение Италии к российским туристам, официальный срок рассмотрения заявок в консульстве Москвы может составлять до 60 дней.

Ранее в АТОР сообщили, что Болгария обновила требования к пакету документов для получения шенгенской визы.