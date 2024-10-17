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Россиянам дали советы по получению шенгена до Нового года

Фото: Unsplash

Быстрее всех заявления на визы обрабатывает Греция.

Для того, чтобы успеть получить шенген до Нового года, документы стоит подавать как можно раньше — об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это даст возможность успеть получить визу во Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.

Согласно данным АТОР, в настоящее время визы из консульств этих стран обычно оформляются за 3-4 недели. По словам АТОР, Греция быстрее всех обрабатывает заявления на получение шенгена. Однако она требует от туристов строгого соблюдения всех необходимых документов.

При получении итальянской визы могут возникнуть сложности: несмотря на дружественное отношение Италии к российским туристам, официальный срок рассмотрения заявок в консульстве Москвы может составлять до 60 дней.

Ранее в АТОР сообщили, что Болгария обновила требования к пакету документов для получения шенгенской визы.

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