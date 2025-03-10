Россиянам могут отменить визы в Китай

Пока без визы индивидуальных путешественников из России пускают лишь на курортный остров Хайнань: там без оформления необходимых документов россияне могут задержаться не более чем на 30 дней, и только в случае прибытия на остров напрямую из России или через третьи страны (а также Гонконг или Макао). Въезжать на Хайнань и возвращаться обратно через другие регионы запрещено.