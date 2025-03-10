Россиянам могут отменить визы в Китай

Пока безвизовое соглашение действует только для групп из России.
Российская и китайская сторона активно обсуждают вопрос отказа от визового режима между двумя странами, рассказал господин Чжан Вэй, временный поверенный в делах посольства Китайской Народной Республики в Москве.
«Мы стремимся к тому, чтобы жители России и Китая могли чаще встречаться, путешествовать и укреплять связи. Это важно для развития отношений между нашими странами», – пояснил дипломат.
По словам Чжан Вэя, пока вопрос упрощения визового режима затягивается из-за необходимости получения согласований между большим количеством ведомств.
Пока без визы индивидуальных путешественников из России пускают лишь на курортный остров Хайнань: там без оформления необходимых документов россияне могут задержаться не более чем на 30 дней, и только в случае прибытия на остров напрямую из России или через третьи страны (а также Гонконг или Макао). Въезжать на Хайнань и возвращаться обратно через другие регионы запрещено.
Туристы в составе тура аккредитованного оператора тоже могут посещать Китай в упрощенное режиме: в 2023 наши страны перезапустили соглашение о групповом безвизе. Однако самостоятельные путешественники пока остаются в пролёте и вынуждены получать визу, несмотря на растущие темпы роста турпотока между двумя странами.