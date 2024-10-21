Россиянам могут разрешить самостоятельную сдавать багаж в аэропортах

Такая мера призвана сократить очереди на стойках регистрации.

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Минтранс России намерен разрешить пассажирам самолетов самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах — с соответствующим предложением выступили в Международной ассоциации аэропортов (МАА). Авторы инициативы предлагают установить в терминалах автоматические системы регистрации багажа с электронными бирками, чтобы пассажиры могли сами его сдавать.

Это предложение было адресовано министру транспорта Роману Старовойту. Эксперты полагают, что внедрение такой технологии улучшит работу аэропортов и сократит очереди на регистрационных стойках. В Минтрансе подтвердили получение письма от ММА и отметили, что в настоящее время обсуждают эту идею с авиакомпаниями, чтобы оценить возможность ее реализации.

Ранее сообщалось, что в аэропорты России хотят запретить доступ провожающим.