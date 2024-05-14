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Россиянам могут запретить выезд за границу из-за незаконного ремонта дома

Фото: Unsplash

Узнать о таком запрете получится в самый неподходящий момент.

Незаконная перепланировка жилья может стать причиной запрета на выезд за границу — об этом предупредила адвокат Елена Кудерко. Она уточнила, что закон об исполнительном производстве допускает такую меру, как запрет на выезд из страны. Часто люди узнают об этом только на границе.

«Самое неприятное в этой ситуации то, что человек может даже не знать о наложении запрета, если он не получил на руки постановление пристава», — сказала Кудерко.

Адвокат добавила, что под эту категорию попадают не только финансовые долги, но и так называемые безденежные долги. Это могут быть обязательства, которые гражданин должен выполнить, включая возвращение квартиры в исходное состояние после признания перепланировки незаконной.

Ранее сообщалось, что жительницу Екатеринбурга не выпустили из России из-за необычного обстоятельства. Пограничник проверил ее загранпаспорт и обнаружил фактическую ошибку. Дело в том, что туристка родилась в 1980-е годы, когда Екатеринбург еще назывался Свердловском. Однако в документе местом рождения значился именно Екатеринбург.

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