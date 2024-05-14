Россиянам могут запретить выезд за границу из-за незаконного ремонта дома

Узнать о таком запрете получится в самый неподходящий момент.

Незаконная перепланировка жилья может стать причиной запрета на выезд за границу — об этом предупредила адвокат Елена Кудерко. Она уточнила, что закон об исполнительном производстве допускает такую меру, как запрет на выезд из страны. Часто люди узнают об этом только на границе.

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«Самое неприятное в этой ситуации то, что человек может даже не знать о наложении запрета, если он не получил на руки постановление пристава», — сказала Кудерко.

Адвокат добавила, что под эту категорию попадают не только финансовые долги, но и так называемые безденежные долги. Это могут быть обязательства, которые гражданин должен выполнить, включая возвращение квартиры в исходное состояние после признания перепланировки незаконной.

Ранее сообщалось, что жительницу Екатеринбурга не выпустили из России из-за необычного обстоятельства. Пограничник проверил ее загранпаспорт и обнаружил фактическую ошибку. Дело в том, что туристка родилась в 1980-е годы, когда Екатеринбург еще назывался Свердловском. Однако в документе местом рождения значился именно Екатеринбург.