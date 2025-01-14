Россиянам на границе с Китаем приходится показывать трусы. В чём дело?

Борьба таможенников с «челноками» начала принимать экстремальные обороты.

Российские туристы, которые возвращаются из Китая через пункт пропуска «Пограничный» в Приморском крае, рассказали о том, что представители таможенной службы заставили их показывать нижнее белье.

Ситуация якобы произошла с руководителем туристической группы, которая часто пересекает границу с Китаем – именно такие действия зачастую и вызывают подозрения у работников российской таможни, которые борются с нелегальным ввозом товаров для продажи под видом личных вещей.

Во время одного из возвращений на родину женщину предположительно заставили достать из сумки трусы и растянуть их, показывая, что они действительно подходят ей по размеру. Об инциденте сообщил портал TourDom, цитируя сообщения в закрытом Telegram-канале.

Ещё более странная ситуация приключилась с многодетной семьей, которая возвращалась в Приморский край из пограничного города Суйфэньхэ, где они провели несколько дней. Туристы пожаловались, что таможенники забрали у них все купленные вещи, включая детские, несмотря на наличие чеков из магазинов.

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«Чеки на все были, но таможня требовала с переводом на русский язык, заверенный переводчиком с дипломом. Дети в слезах, я в панике. Автобус уехал без нас. Я не могу, что ли, купить игрушку и трусы ребенку за границей?!» – пожаловались туристы.

Однако в Дальневосточной таможне рассказали, что не всегда подобные сообщения являются реальными: якобы подобные жалобы в социальных сетях могут оставлять и распространять граждане, заинтересованные в незаконном ввозе товара из Китая.

Таможенники добавили, что во время досмотра происходит строгая фиксация всех инцидентов на видеокамеру. Только за первые две недели января через дальневосточный пункт досмотра прошли 4,3 тысячи туристов. Необходимые документы для провоза товаров были в наличии лишь у 36 из них: чеки из магазинов в Китае, переведённые на русский язык дипломированным переводчиком (копию диплома о высшем образовании требуют прилагать к чекам).