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Россиянам на Шри-Ланке рекомендуют проверить свои документы

Фото: Unsplash

Власти островного государства начали массовые проверки иностранцев.

Россиян, находящихся в Шри-Ланке, призвали проверить свои документы, которые подтверждают законность пребывания на острове — в том числе визы и разрешения на работу. С таким предупреждением выступило посольство РФ. В ведомстве отметили, что власти Шри-Ланки начали массовые проверки, несколько россиян уже были задержаны.

В частности, 25 октября арестовали российскую семью, которая почти год незаконно находилась на Шри-Ланке. В посольстве подчеркнули, что в случае просрочки документов необходимо обратиться в ланкийские миграционные органы и предупредить о ситуации представительство России.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в список из 35 государств, гражданам которых будет временно открыт безвизовый въезд в Шри-Ланку. 

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