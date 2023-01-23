Россиянам начали выдавать туристические визы в Китай

Для их оформления нет никаких ограничений, об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Россиянам вновь стали выдавать туристические визы в Китай. Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Мы уже открыли туристические визы. Единственное ограничение — не хватает рейсов, надо их восстановить. Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет», — сказал он.

Реклама

Пекин, Китай Фото: Unsplash

Ранее в Китае сообщили о возобновлении с 6 февраля туристических поездок для организованных групп в Россию и другие страны. Посол КНР в РФ отметил, что Россия и Китай работают над скорейшим восстановлением туристических потоков. й.

10 января в Ассоциация туроператоров России рассказали, что на сайтах некоторых российских туроператоров начали появляться турпакеты в Китай. Но купить их пока смогут только те, у кого уже есть китайская виза. В тот же день впервые с 2020 года пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая в Приморском крае. Всего в обе стороны заехали 28 человек.

С 8 января правительство КНР ослабило карантинные ограничения для людей, въезжающих в страну. Кроме того, в МИД Китая сообщили о намерении облегчить процедуры получения рабочих, деловых, учебных виз и виз для посещения родственников или воссоединения с семьей.