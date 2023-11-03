Россиянам назвали минимальную цену тура в Китай

Стоимость путешествия начинается от 100 тысяч рублей с человека.

Недельный тур в Китай с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется россиянам от 100 тысяч рублей с человека. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По словам Мкртчяна, VIP-тур в Китай будет стоить дороже — от 300 до 500 тысяч рублей. При этом, по мнению эксперта, поток туристов из России в Поднебесную мог бы вырасти в том случае, если бы для российских турфирм открыли Хайнань.

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«Его ждут 95 процентов россиян. Хайнань — это самое теплое место в Китае. Здесь можно найти и лечение, и шопинг, и пляжный отдых, и экскурсии», — пояснил вице-президент АТА, добавив, что жители Владивостока могут пересечь российско-китайскую границу всего за 3-5 тысяч рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самыми дешевыми направлениями для путешествий из страны на Новый год стали Турция и Египет.