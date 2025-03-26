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Россиянам посоветовали получать британскую визу в третьих странах

Россиянам посоветовали получать британскую визу в третьих странах

Записаться на сдачу биометрии россияне могут в Армении или Казахстане.

Туристы и визовые агенства пожаловались не нехватку мест на сдачу биометрии для получения визы в Великобританию. Проблему связывают с британскими властями – за выделение количества слотов ответственны именно они, поэтому желающим получить визу в страну дождей и туманов остается лишь запастись терпением. 

Путешественники сообщают, что запись на подачу документов открывается по мере появления новых мест. Если получить визу нужно срочно, знающие туристы и агенты рекомендуют россиянам отправляться в визовые центры ближайших стран – в Армению или Казахстан, где наши граждане могут легально податься на визу без ВНЖ, просто на правах туриста и с российским паспортом. Подобная опция остаётся доступной только для «простых» путешественников. Для получения визы жены или мужа необходимо дождаться свободных слотов в России. 

В прошлом году инсайдеры предрекали, что оформление биометрии на британскую визу станет сложнее после смены визового оператора с VFS Global вместо TLS. Некоторые из их опасений оправдались. 

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