Россиянам посоветовали воздержаться от посещений Израиля и Ирана

В связи с обострением военного конфликта между двумя странами туроператорам порекомендовали приостановить продажи туров по этим направлениям.

В МИДе рекомендовали путешественникам воздержаться от поездок в Израиль и Иран, соответствующие рекомендации для туроператоров о приостановке продажи туров также были опубликованы на сайте Минэкономразвития. Уточняется, что аннуляция туров в случае угрозы безопасности туристов подразумевает полный возврат стоимости несостоявшегося путешествия.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана – в результате страны обменялись боевыми ударами. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации порекомендовали нашим гражданам, находящимся в зоне риска, соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей, в том числе избегать мест массового скопления людей и в случае опасности направляться в убежище.

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Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявило о временном закрытии с 16 июня на неопределенный срок. В этот момент консульские услуги для туристов оказываться не будут.

Сейчас в двух странах в общей сложности находится около 500 российских туристов, большинство из них в Израиле, подсчитали в Ассоциации Туроператоров России. Туроператоры беспокоятся не столько об остановке продажи туров по двум направлениям, сколько о закрытии воздушного пространства над Ираном, Ираком и Иорданией. Наблюдаются массовые отмены рейсов. Страдают в том числе туристы, планировавшие отдых в странах Персидского залива или в третьих странах с пересадкой в ОАЭ или, например, Катаре. Так, авиакомпания Air Arabia отменила все рейсы между ОАЭ и Россией до 20 июня включительно – сотни туристов не могут вернуться из поездок домой.