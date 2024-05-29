Россиянам потребуется электронное разрешение для въезда в Израиль

Новая мера начнет действовать с 1 августа.

В Израиле запустят систему электронного разрешения на въезд — Electronic Travel Authorization (ETA). Она станет обязательной для всех туристов, в том числе, россиян, уже с 1 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтуризма страны.

Там отметили, что с этой даты получение электронного разрешения станет обязательным условием въезда в Израиль. Стоимость документа будет небольшой — 25 шекелей (623 рубля) с одного туриста.

«Изменения направлены на улучшения процесса прохождения пограничного контроля и касаются туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию. ETA не является визой. Соглашение о безвизовом режиме между Израилем и РФ продолжает действовать», — пояснили в Минтуризма.

Получить такое разрешение на въезд необходимо до вылета в Израиль. За детей подать заявление смогут подать родители или опекуны. Рассмотрение будет занимать до двух суток.

Далее с распечатанным документом ETA туристы смогут использовать электронные терминалы на границе, минуя личный контроль пограничной службы.

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Для подачи заявления туристам будет достаточно иметь загранпаспорт, срок действия которого истекает не позднее полугода от даты выезда из Израиля, авиабилеты в оба конца и туристическую медстраховку. Также их попросят назвать детали предстоящей поездки.

Для россиян оформление ETA предполагает возможность свободного посещения Израиля на протяжении двух лет, но не более чем на три месяца за одну поездку. В случае замены загранпаспорта или изменения персональных данных придется запрашивать новое разрешение на въезд, отметили в министерстве туризма страны.