Россиянам предложили отдохнуть весной в Египте за 70 тысяч рублей

Туры по системе «Все включено» уже доступны для бронирования.

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Space Travel предлагает россиянам привлекательные туры в Египет по системе «Все включено» стоимостью от 70 тысяч рублей на человека — об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). С 17 марта компания запускает новый блок авиапрограмм из Москвы в Хургаду, включая питание и багаж до 23 кг на пассажира.

Туры на египетские курорты уже доступны для бронирования. Например, семидневный отдых в апреле по системе «Все включено» обойдется в 135 тысяч рублей на двоих. Для поездок на майские праздники доступен пятизвездочный Desert Rose Resort за 215 тысяч рублей, а недельный тур в четырехзвездочный Pickalbatros Aqua Vista Resort стоит от 175 тысяч рублей на пару.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что в феврале и начале марта у россиян есть шанс провести отпуск в ОАЭ по выгодной цене.