авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россиянам предложили отдохнуть весной в Египте за 70 тысяч рублей

Россиянам предложили отдохнуть весной в Египте за 70 тысяч рублей

Туры по системе «Все включено» уже доступны для бронирования.

Space Travel предлагает россиянам привлекательные туры в Египет по системе «Все включено» стоимостью от 70 тысяч рублей на человека — об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). С 17 марта компания запускает новый блок авиапрограмм из Москвы в Хургаду, включая питание и багаж до 23 кг на пассажира.

Туры на египетские курорты уже доступны для бронирования. Например, семидневный отдых в апреле по системе «Все включено» обойдется в 135 тысяч рублей на двоих. Для поездок на майские праздники доступен пятизвездочный Desert Rose Resort за 215 тысяч рублей, а недельный тур в четырехзвездочный Pickalbatros Aqua Vista Resort стоит от 175 тысяч рублей на пару.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что в феврале и начале марта у россиян есть шанс провести отпуск в ОАЭ по выгодной цене.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025