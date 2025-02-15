Россиянам предложили скидки на летний отдых в Черногории

Размер дисконта на туры может достигать 10-15%.

Россияне могут получить скидку 10-15% на летние туры в Черногорию при раннем бронировании, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Предложение действует до конца февраля, а в некоторых пятизвездочных отелях скидка может составить до 30%. Такие шаги черногорских отельеров подчеркивают их стремление привлечь российских туристов.

Билеты на самолет туда и обратно обойдутся в среднем в 100-130 тысяч рублей. Неделя проживания в пятизвездочном отеле будет стоить от 200 тысяч рублей. Так, «Интурист» предлагает отдых в отеле Iberostar Slavija в Будве за 180,5 тысячи рублей на двоих. Space Travel, в свою очередь, предлагает проживание в отеле Stara Carsija в Баре за 255 тысяч рублей. Данные цены актуальны для поездок в июне.

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