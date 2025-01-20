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Россиянам предложили слетать на Гоа дешевле 100 000 на двоих

Россиянам предложили слетать на Гоа дешевле 100 000 на двоих

Гоа, Индия

Такие цены актуальны этой зимой.

Этой зимой на Гоа можно улететь меньше чем за 100 000 рублей. Стоимость пакетных туров привели в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туры для двоих в Индию от 99 000 рублей предлагает, в частности, компания Fun&Sun. В пакетное предложение включен чартерный перелет (в феврале) и восемь ночей в отеле «две звезды» с завтраками. В то же время Anex продает похожий тур в трехзвездочную гостиницу за 141 000 рублей. А Space Travel — от 180 000, правда, уже не на восемь, а на 10 ночей. 

По данным портала, отдых в четырехзвездочном отеле на Гоа обойдется россиянам в 183-218 000, а проживание в отеле «пять звезд» — от 203 000 на двоих.

Эксперты отметили, что Гоа становится все популярнее у россиян — в этом году рост турпотока туда составит 10-15%. Спрос направления на новогодние праздники вырос в 2,5-3 раза. В среднем, по данным данным туроператора Let`s Fly (входит в ГК «Слетать.ру»), россияне летают на Гоа на 10 ночей, чаще вдвоем (54,5%), чем в одиночку (28%). Но есть значительный процент туристов, которые отправляются в индийский штат на зимовку.

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