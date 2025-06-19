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Россиянам предложили заменить праздничные выходные короткими рабочими неделями

Россиянам предложили заменить праздничные выходные короткими рабочими неделями

Потенциальные изменения могли бы коснуться январских каникул и майских праздников.

Россиянам предложили заменить длинные праздничные выходные в январе и мае сокращенными рабочими неделями по три дня. С подобной инициативой выступил вице-президент общественной организации «Опора России» Дмитрий Пищальников. 

Политик и бизнесмен считает, что длительные выходные пагубно сказываются на экономике страны: потери российского ВВП от длительных январских и майских каникул могут достигать до 1%, а работники теряют продуктивность. 

В разговоре с «Газетой.Ru» Пищальников предложил альтернативный вариант – ввести шесть сокращенных рабочих недель с тремя трудовыми днями. Подобный гибкий формат в перспективе может быть введен в месяцы с низкой загрузкой вместе с дополнительными выходными, пояснил генеральный директор ПАО «Краснокамского завода металлических сеток». 

«Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев», – отметил Пищальников.

По его словам, такие форматы уже применяются в ряде стран (мы, кстати, рассказывали о полноценном эксперименте с сокращенными рабочими неделями в Исландии) и могут быть адаптированы под российские реалии с учетом нашей культурной специфики. 

Подобное предложение, скорее всего, многим россиянам придется не по душе – те же длинные зимние выходные ассоциируются у многих с периодом полноценного отдыха, путешествиями и передышкой перед новым сезоном. Но для компаний такие перерывы в работе обычно связаны с большими потерями: замедлением оборотов, упущенной выгодой, снижением интенсивности сделок и низкой прибылью, напомнил Пищальников. 

Более того, после длительного отдыха работники обычно теряют мотивацию и восстанавливаются ещё в течение 3-5 дней, прежде чем вернуть себе прежнюю продуктивность. Бизнесмен считает, что это особенно проблематично для высокотехнологичных и ключевых отраслей экспорта.

Как отреагируют на предложение эксперта его коллеги и общественные деятели остается лишь гадать – россиян довольно часто предлагают лишить длинных выходных, но пока они ещё с нами.

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