Россиянам придется доплачивать за уже купленные заграничные туры

Стоимость отдыха за рубежом уже увеличилась на 10%.

Россиянам, которые заранее купили туры за границу, придется доплатить за них по новому курсу — об этом сообщил Telegram-канал Shot. В настоящее время стоимость отдыха за рубежом уже увеличилась на 10%.

«Проблем внезапно добавил курс доллара: на момент покупки путевок он составлял 100 рублей, сейчас же стремительно вырос», — говорится в сообщении Shot.

Как отмечает Telegram-канал, тем путешественникам, которые уже оплатили первую часть тура (30% от общей стоимости по старому курсу) придется внести оставшиеся 70% уже по новым правилам. Причем в случае отказа первая часть платежа сгорит, как и сама путевка.

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Ранее вице-президент Ассоциации туроператов России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, что санкции США против Мосбиржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в нацвалютах, но это повлияет на стоимость туров.