Россиянам продлили безвизовый въезд во Вьетнам

Граждане нашей страны смогут свободно посещать республику вплоть до 2028 года.

Власти Вьетнама продлили 45-дневный безвизовый режим для россиян на следующие три года. Соответствующий документ вступит в силу с 15 марта.

Помимо путешественников из России, правило коснется граждан ещё 11 стран: Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Италии и Финляндии.

Начиная с 2023 года, россияне могут беспрепятственно въезжать во Вьетнам (не более чем на 45 дней), а далее – оформить электронную визу сроком на 90 дней или сделать «визаран». Действие безвизового режима должно было истечь в марте, но благодаря новому документу безвиз был продлен до 15 марта 2028 года.

Реклама

Россиянам повезло: граждан Беларуси из списка стран с 45-дневным безвизовым режимом исключили. Однако туристы оттуда всё ещё могут оформить электронное разрешение на въезд. А для жителей Польши, Швейцарии и Чехии, например, безвизовый режим будет действовать только до конца 2025 года.