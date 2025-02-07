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Россиянам рассказали о выгодных зарубежных направлениях для отдыха в начале весны

Россиянам рассказали о выгодных зарубежных направлениях для отдыха в начале весны

В начале марта есть шанс провести отпуск в Египте и ОАЭ по выгодной цене.

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), рассказал, что в феврале и начале марта у россиян есть шанс провести отпуск в Египте и ОАЭ по выгодной цене. Он описал стоимость путешествий для пары на неделю, включая авиабилеты.

Мурадян указал, что Египет особенно привлекателен в этот период, так как погода стабилизируется после прохладных новогодних каникул. Сейчас наступает благоприятный «бархатный» сезон, а широкий выбор рейсов делает путешествие доступным: цены на туры стартуют от 60 до 80 тысяч рублей.

Отдых в ОАЭ также может быть экономически выгодным – порядка 50–60 тысяч рублей, если рассматривать гостиницы без собственного пляжа. Хотя поездка в Анталию в Турции стоит приблизительно столько же (около 80 тысяч рублей), купание в море остается затруднительным из-за низких температур воды.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что самыми популярными зарубежными направлениями для российских путешественников в 2024 году стали Турция, Таиланд и ОАЭ. 

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