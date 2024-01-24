Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам

Правительство утвердило «дорожную карту», которая внесет изменения в сферу туризма.

Всего «дорожная карта» насчитывает 15 пунктов, ее разработали по предложениям предпринимательского сообщества. По каждому из них готовятся нормативные акты, значительную часть которых планируется разработать в 2024 году.

На апрель 2024 года запланировано принятие акта Правительства, который позволит упростить регистрацию граждан «по месту временного пребывания в гостиницах». Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение «Госуслуги».

Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по своему заграничному паспорту вне зависимости от места их постоянного проживания.

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Также в апреле 2024 года в Правительство планируется внести проект федерального закона, вводящего понятие «горнолыжный комплекс». В частности, этим законопроектом будет установлен перечень объектов инфраструктуры горнолыжных комплексов. Среди них – горнолыжные трассы, канатные дороги, системы создания искусственного снега, гостиницы, пункты общественного питания и проката инвентаря, а также другие объекты, необходимые для функционирования горнолыжных комплексов.

Поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые планируется внести на рассмотрение в Правительство в сентябре 2024 года, будет установлена ответственность за нарушения законодательства для экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Те из них, кто будет работать, не имея соответствующей аттестации, заплатят штраф.

Утвержденная «дорожная карта» позволит аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса и обеспечить прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов, говорится в сообщении кабмина.