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Россиянам сохранят в Таиланде безвизовый режим на 60 дней

Россиянам сохранят в Таиланде безвизовый режим на 60 дней

Туроператоры считают, что на длительный срок в страну приезжают только иностранцы с рабочими целями.

Власти Таиланда не планируют отменять безвизовый режим для россиян и других граждан, заявил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. 

На данный момент находится в королевстве без визы сроком до 60 дней могут граждане 93 государств, включая россиян и граждан КНР.

Ранее представители турбизнеса Таиланда пожаловались, что на длительные сроки в страну въезжают только искатели заработка или желающие нелегально поселиться в стране. Якобы среднестатистическому путешественнику хватает для отдыха 2-х недель. Некоторые считают, что такой длительный срок безвизового режима вредит туристическому бизнесу, а значит его нужно сокращать. 

Однако в МИДе на призывы не откликнулись. По словам дипломата Никондет Пхалангкун, на данный момент «все остается как есть». 

«Никаких изменений режима безвизового въезда в Таиланд для граждан 93 государств, которые сейчас имеют право въезжать в страну без виз на 60 дней, не планируется, и это касается, естественно, граждан РФ и КНР», – пояснил представитель МИД.

Есть мнение, что к нелегальной миграции туристов толкает не 60-дневный безвиз, а возможность «бесконечных визаранов» – то есть коротких туристических поездок в соседние государства, которые дают путешественнику шанс «обнулиться» и снова вернуться в страну на двухмесячный срок без получения разрешения. В Telegram-канале «Крыша ТурДома» считают, что пока власти закрывают глаза на эту уловку, проблема с нелегальной миграцией в Таиланде сохранится. 

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