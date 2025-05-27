Россиянам советуют проверять бронь из-за тысяч опечатанных отелей в Турции

В стране закрыли множество объектов размещения из-за нарушений.

Россиянам порекомендовали проверять бронирование в отелях перед поездкой в Турцию. Это связано с массовым закрытием гостиниц из-за проблем с сертификацией, предупредил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

По данным портала «Турпром», этой весной около 4000 турецких отелей были опечатаны министерством туризма из-за отсутствия сертификата туристического объекта. При этом гостиницы не обязаны возвращать деньги или предоставлять альтернативное размещение клиентам, оказавшимся без жилья.

Эксперты в туротрасли назвали ситуацию «не такой критичной, как пишут СМИ». Они пояснили, что закрытые отели уже работают над устранением недостатков, а внезапных опечатываний без предупреждения не происходит.

«Кризиса в отрасли нет, туристы не останутся без жилья. Однако мы советуем гостям заранее связаться с отелем и уточнить статус бронирования», — уточнил представитель Pegas Touristik.

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В 2021 году Турция ввела закон, обязывающий отели получать сертификат «туристического бизнеса» для продолжения работы. Многие владельцы до сих пор не выполнили это требование, что и привело к закрытию ряда объектов.